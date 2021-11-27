Зведуть з розуму будь-яку: топ-7 найкрасивіших турецьких акторів

Ці чоловіки дуже популярні, красиві і страшенно гарячі.

Після виходу на екрани відомого турецького серіалу "Величне століття. Роксолана", пристрасні чоловіки, які грали в ньому, стали об’єктом обожнювання мільйонів жінок по всьому світу. Мало того, від цього виграли і продюсери таких турецьких серіалів, адже інтерес до них зріс.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги 7 найбажаніших чоловіків "made in Turkey".

Керем Бюрсін

Високий шатен з ідеальним тілом — ну хіба не красень. Свою акторську кар’єру розпочинав із Голлівуду, але вирішив повернутися до Туреччини. Відомий завдяки серіалам "Постукай в мої двері", "Справа честі" та "Чекаючи сонця", Керем Бюрсін також знімається в рекламі.

Бурак Озчівіт

Актор, з яким асоціюють усі турецькі серіали. Напевно кожна, хто дивилася "Величне століття. Роксолана", зітхала з його героя Балі-бею. Зазначимо, що Бурак Виразить володар звань "Найкраща модель Туреччини" та "Найкраща модель світу".

Мехмет Гюнсюр

Ще один "виходець" з "Величного століття. Роксолана" — а саме перший син великого султана Сулеймана — шехзаде Мустафа. Власник бархатистого погляду та доброї посмішки закохує у себе кожну глядачку.

Гюрбей Ілері

І знову "Величне століття. Роксолана", і знову шехзаде — старший син Хюррем Султан — Мехмед. Молодого актора називають надією турецького кіно, хоч і знімається він досить рідко. Якщо хочете "потрапити в його гарем" потрібно поспішити: Гюрбей поки що самотній.

Толга Сариташ

"Величне століття. Роксолана" — це стартовий майданчик популярності для багатьох акторів. Попри те, що персонаж, якого Толгі грав у серіалі, шехзаде Джихангір, був з горбом, це не завадило йому придбати цілу армію шанувальниць.

Киванч Татлітуг

"Бред Пітт з Туреччини" — так називають Киванча прихильниці. Крім зйомок у фільмах та серіалах, він активно займається модельною кар’єрою. Крім яскравої зовнішності актора відрізняє рідкісну чарівність.

Чаглар Ертугрул

Ідеальні риси обличчя цього красеня забезпечили йому місце у модельному бізнесі, але Чаглар побачив себе у кіновиробництві, і не помилився. Найуспішніші проєкти за участю Чаглара — "Курт Сеїт та Олександра", "Приплив", "Пані Фазилет та її дочки".

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