У відомої актриси під завалами в Туреччині опинилися рідні

31-річна Меліса Асли Памук просить допомоги у своїх шанувальників

Відома турецька актриса Меліса Асли Памук повідомила своїм підписникам, що її родичі — бабуся і тітка — опинилися під завалами будівлі, яка обрушилася через землетрус, що стався вночі у понеділок, 6 лютого.

На своїй станиці у Твіттері 31-річна Меліса пише, що її бабуся дуже хвора та їй складно ходити. Актриса не знає, чи вони живі, тому просить про допомогу своїх шанувальників.

"Ми не знаємо, як там квартира, чи є хтось у районі, хто може допомогти?", — звертається в соцмережі Памук. Пост зірки переглянули понад 2 мільйони людей, у коментарях користувачі також звертаються за допомогою дізнатися якусь інформацію про їхніх родичів та друзів.

Меліса Асли Памук — турецька актриса та модель, "Міс Туреччина" 2011 року. Грала в таких серіалах як "Чорна кішка", "Ах, Стамбул", "Курт Сеїт і Олександра", "Чорне кохання" із зіркою "Величного століття" Бураком Озчівітом.

Нагадаємо, що у Туреччині стався найбільший землетрус за останні десятиліття. Його вогнище було у місті Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став лише першим серед потужних підземних поштовхів. Загальна кількість загиблих обчислюється сотнями людей і може зрости: загинули щонайменше 284 особи, 2323 отримали поранення.

Також внаслідок потужного землетрусу в Туреччині було частково зруйновано давню історичну фортецю Газіантепа, яка включена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.