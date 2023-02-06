Десятки будинків зруйновано, багато загиблих: у Туреччині стався сильний землетрус (фото, відео)

Рахунок поранених та загиблих йде на сотні

У Туреччині стався найбільший землетрус за останні десятиліття. Його вогнище було у місті Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став лише першим серед потужних підземних поштовхів. Наступні п’ять були слабшими, але досить сильними для серйозних руйнувань — один із них був магнітудою 6,4, інший 6,5.

За даними сейсмологів, землетрус стався о 04:17 ранку за місцевим часом (03:17 за Києвом). Кілька будинків, включаючи восьмиповерхову будівлю, зруйновано, під завалами загинули десятки людей. У провінції Малатья обрушилося близько 140 будівель, в Османіє — 34 будинки. В інших провінціях також зафіксовано обвалення та пошкодження десятків будівель.

Будинки склалися

Перші дані від урядової організації з надзвичайних ситуацій (AFAD) свідчать про загибель щонайменше 76 людей, ще 440 поранено. Триває розбір завалів. Кількість загиблих може зрости — в Туреччині зима, в епіцентрі землетрусу всього 2 градуси вище за нуль і йде дощ.

У деяких місцях країни після поштовху почалися пожежі. Силу землетрусу відчули у Сирії, Лівані, Грузії. Туреччина оголосила тривогу четвертого рівня та запросила міжнародну допомогу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про потужний землетрус у Туреччині в кінці листопада. Тоді магнітуда досягла 6,1.