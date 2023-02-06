Тут усі вмирають: футболіст розплакався у прямому ефірі через землетрус у Туреччині

Волкан Демірел попросив допомоги

Колишній воротар збірної Туреччини Волкан Демірел, який нині очолює турецький "Хатайспор", розплакався у прямому ефірі, розповідаючи про землетрус у країні.

"Тут всі нещасні. У Хатаї всі вмирають. Будь ласка, допоможіть, тут все дуже погано. Допоможіть, ми не можемо зв’язатися з людьми. Ми не багато можемо зробити самі. Я хочу, щоб ви відправили нам всю можливу допомогу. Така ситуація не тільки в Хатаї, але й у сусідніх провінціях. Будь ласка, допоможіть заради Аллаха", — наводить слова Демірела Fanatik.

6 лютого у Туреччині стався найбільший землетрус за останні десятиліття. Його епіцентр був у місті Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став лише першим серед потужних підземних поштовхів. Наступні п’ять були слабкішими, але досить сильними для серйозних руйнувань.

У цей час у Туреччині була українська тенісистка Дар’я Лопатецька, яка розповіла, де перебувала під час підземних поштовхів.

Раніше ми писали про те, що у відомої актриси під завалами в Туреччині опинилися рідні.

Також ми повідомляли про те, що землетрус у Туреччині зруйнував легендарну фортецю зі списку ЮНЕСКО.