Юний футболіст купив арбітру окуляри: той не побачив пенальті

12-річний гравець потролив суддю матчу

На дитячому турнірі з міні-футболу у білоруських Барановичах стався курйозний випадок. 12-річний футболіст, який був не згодний із роботою судді, купив тому окуляри. Раніше в Іспанії арбітр зарахував гол, забитий не за правилами.

Як пише Intex-press, у матчі суддя не призначив пенальті у ворота господарів поля.

"Матч за вихід із групи. Останні хвилини гри з господарями. 1:1. Наш хлопець вибігає віч-на-віч, обводить воротаря, але той вхопив його за ногу руками і завалив на паркет. М’яч котиться за лінію. Суддя (явно місцевий чоловік) показує удар від воріт і каже сакральне для таких випадків: "А я не бачив". Хоча бачили всі у залі", — написав представник команди "Сморгонь" у соцмережах.

Після чого 12-річний воротар сморгонської команди пішов у магазин і купив окуляри для рефері. Але той більше у залі не з’являвся.

Раніше ми писали, що вперше в історії футболу було показано білу картку. Сталося це у Кубку Португалії. Ми також повідомляли, що в Іспанії арбітр зупинив матч через те, що ображали Романа Зозулю.