Смерть на полі: іспанський футболіст помер під час матчу

Ні одноклубники, ні лікарі не змогли врятувати гравця

В Іспанії футбольний матч завершився трагедією. Гравець команди "Мадридехос" Хаді Адо Бала втратив свідомість під час поєдинку. Врятувати його не вдалося. Раніше швейцарський футболіст помер на відпочинку.

У Адо Бала почалися судоми, а потім він знепритомнів, пише "Футбол 24". Партнери по команді намагалися допомогти захиснику до приїзду швидкої прямо на полі. Понад 25 хвилин одноклубники проводили реанімаційні дії. Лікарі нічим не змогли допомогти гравцеві, лише констатували факт смерті.

Читайте також: Помер знаменитий футболіст "Шахтаря" та збірної України

Додамо, що раніше від серцевої недостатності помер хорватський центральний захисник Марін Чачич. Трагедія сталася на тренуванні.

Ще одна смерть футболіста настала просто під час гри. В Алжирі під час поєдинку другого дивізіону перестало битися серце Соф’яна Лукара. Гравець помер незабаром у лікарні.

Раніше повідомлялося про загибель під Кремінною футболіста Олексія Биковського, який повертався до побратимів після успішного виконання бойового завдання.