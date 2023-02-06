Смерть на поле: испанский футболист умер во время матча

Ни одноклубники, ни врачи не смогли спасти игрока

В Испании футбольный матч завершился трагедией. Игрок команды "Мадридехос" Хади Адо Бала упал в обморок во время поединка. Спасти его не удалось. Ранее швейцарский футболист умер на отдыхе.

У Адо Бала начались судороги, а затем он потерял сознание, пишет "Футбол 24". Партнеры по команде пытались помочь защитнику до приезда скорой прямо на поле. Более 25 минут одноклубники проводили реанимационные действия. Врачи ничем не смогли помочь игроку, только констатировали факт смерти.

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Добавим, что ранее от сердечной недостаточности умер хорватский центральный защитник Марин Чачич. Трагедия случилась на тренировке.

Еще одна смерть футболиста наступила прямо во время игры. В Алжире во время поединка второго дивизиона перестало биться сердце Софьяна Лукара. Игрок скончался в скорой по дороге в больницу.

Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.