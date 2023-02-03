Самолет с футболистами сделал аварийную посадку: командир экипажа испугался мячей

Игроки "Гетеборга" с приключениями добирались с Испанию

В довольно курьезную ситуацию попал шведский футбольный клуб "Гетеборг". Самолет с игроками вынужден был сделать аварийную посадку. Ранее в смешную ситуацию попала сборная Ганы, которая забыла взять форму на ЧМ-2022.

Как сообщает сайт Aftonbladet, спустя минут 30-40 после взлета командир экипажа объявил, что совершает экстренную посадку в Копенгагене.

Оказалось, что причиной переполоха стали футбольные мячи в салоне. Их нельзя провозить в самолете в накачанном виде.

После того, как самолет приземлился, представители "Гетеборга" спустили воздух с 30 мячей и час спустя команда продолжила полет.

Футболисты уже успешно добрались до Испании, где начали десятидневный тренировочный сбор.

Ранее мы писали, что украинских болельщиков возмутил трансфер Сергея Кривцова в США.

Напомним, по информации СМИ, Виктор Цыганков сумел выехать за границу благодаря своему благотворительному фонду.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины Илья Забарный перешел в команду АПЛ. В чемпионате Англии также теперь выступает и вингер главной команды страны Михаил Мудрик.