Роман Зозуля заявил, что для россиян не существует правил войны

Российские террористы нанесли удар по многоэтажке в Краматорске. Есть погибшие и раненные. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, российские оккупанты прицельно били по историческому центру города, где расположены исключительно жилые дома.

На циничный обстрел мирных жителей отреагировал известный украинский футболист и волонтер Роман Зозуля.

"Краматорск… Нет слов. Практически как и в Днепре ситуация. Попадание в дом. Два подъезда.

С*ка, какие же вы п***расы. Вы в этой жизни ничего не умеете: ни жить, ни воевать. Для вас, уроды, не существует правил войны. Вы умеете запугивать гражданских. Но не способны на поле боя проявлять свою силу так, как с мирным населением.

Гореть в аду — это слишком хорошо для вас. Это не наказание. Желаю, чтобы каждый русский почувствовал на себе ту боль, которую испытали украинцы при потере родных, домов и всего, на чем строилась их жизнь", — написал Зозуля в Telegram.

Ранее Зозуля пообещал ловить россиян в каждом уголке планеты после обстрела Днепра. Также футболист не сдержал эмоций, услышав новые шутки Петросяна. Напомним, Роман эмоционально отреагировал на масштабный обстрел Украины перед Новым годом.