"Лезут через черный ход": Литва против возвращения россиян в международный спорт

Еще одна страна не поддерживает возвращение россиян в международный спорт

Не только Украина не хочет видеть россиян на международных спортивных турнирах. После решительного заявления из Польши в Литве также заявили, что против появления россиян на Олимпийских играх в текущей ситуации

С соответствующим заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа, передает delfi. Он отметил, что официальный Вильнюс категорически против появления россиян и белорусов на международной спортивной арене, а последние события он назвал попыткой "через черный ход" вернуть в спорт представителей рф.

"Я считаю, что это непоследовательная позиция. Если мы все время говорили, что одним из средств воздействия на поведение россии и ее общества является изоляция россии в культурной, экономической, социальной и политической сферах, то, несомненно, такие действия или попытки представителей самих западных сообществ – выводить российских или белорусских спортсменов на международную арену через черный ход – противоречат нашим принципам, противоречат нашему желанию остановить эту войну", — заявил Науседа.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) заговорил о потенциальном допуске россиян к международным турнирам. После этого Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины объявил, что будет бойкотировать Олимпийские игры в Париже (2024 год), если к соревнованиям будут допущены представители страны-агрессора. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал действия МОК, однако организация лишь обвинила Украину в "клевете".