Советский спортсмен считает, что санкции только пошли на пользу рф

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили, рассуждая о товарищеском матче "Спартака", заявил, что санкции против россии и российского футбола помогли в развитии рф.

Соответствующее заявление 82-летнего Кавазашвили доступно metaratings.ru. Он добавил, что санкции помогли россии развиваться быстрыми темпами втехническом, научном, социальном и спортивном направлениях.

"Да, в матче против "Ботева" голевая атака "Спартака" прошла почти только через наших русских ребят. Подходят ли красно-белые к тому моменту, когда в команде произойдет смена поколения? Я об этом думал, когда УЕФА только наложили на нас санкции. Тогда уже стало появляться больше наших российских футболистов – и это радует.

Эти санкции, как ни странно, помогли нашему футболу. Иностранцы хотели нас погубить, но в итоге только помогли. Мы стали лучше не только в финансовом плане, но и в техническом, научном, социальном и спортивном. Мы стали развиваться быстрыми темпами, так что вперед, страна!" – сказал Анзор.

В сети лишь посмеялись над словами Кавазашвили.

Ранее советский биатлонист Александр Тихонов рассмешил сеть, заявив что успешное продвижение рф на фронте поможет снять с российских спортсменов санкции. Ранее он пригрозил войной шведам.