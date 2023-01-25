Футбольный специалист не замечает большую войну, которую развязала его страна с Украиной

Российский футбольный тренер Юрий Семин, побеждавший с киевским "Динамо" в чемпионате Украины, цинично заявил, что россия — дружелюбная страна. 75-летний наставник, похоже боится осознать, что его родина превратилась в агрессора и мирового изгоя, с которым даже в футбол не хотят играть.

Соответствующий комментарий Семина доступен на Sports.ru. В качестве доказательства дружелюбия рф Юрий привел в пример чемпионат мира-2018, проходивший в россии 5 лет тому назад.

"россия – какая она? Большая. Богатая талантливыми людьми во всех профессиях. Я считаю, что у нас дружная страна, доброжелательная. Чемпионат мира в 2018 году показал, как простые люди принимают гостей. Рабочая страна. Люди любят работать. Страна со своими проблемами", — заявил Семин.

Ранее сообщалось, что бывший игрок киевского "Динамо" послал УЕФА на три буквы из-за санкций против российского футбола. Напомним, в УЕФА не отменили международный бан сборным и клубам из рф на встрече представителей Союза с чиновниками из Российского футбольного союза (РФС). Тем не менее росСМИ сообщают о потеплении в отношениях рф и УЕФА.