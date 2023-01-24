В УЕФА задумались над снятием санкций с россии
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В организации даже считают россиян членами европейской футбольной семьи
На фоне отстранения всех российских команд от международных соревнований состоялась встреча между Союзом Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) и Российским Футбольным Союзом (РФС).
Руководство европейского футбола заверило российскую делегацию, что считает РФС членом семьи УЕФА. Об этом "Чемпионату" сообщил источник, знакомый с ситуацией. Возвращение рф на международную сцену начнется с юношеских и женских команд.
"Руководство УЕФА и РФС согласны с общей позицией, что надо решать вопрос постепенного возвращения российских команд в международные соревнования. Не исключено, что первыми шагами будет возвращение юношеских и женских команд", — отметил источник.
Британские СМИ 24 января сообщали, что по итогам встречи представителей РФС и УЕФА международный бан для команд из рф сохраняется. Кроме того, Казань потеряла право на проведение Суперкубка УЕФА-2023. В Украине заверили, что россиян не допустят к соревнованиям, пока в Украине идет война.
Ранее РФС пыталась шантажировать УЕФА переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако россияне все еще хотят остаться в европейском футболе.