В Украине посоветовали рф переходить в марсианскую конфедерацию футбола

Российский футбол находится в изоляции из-за агрессии рф в Украине

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) никогда не допустит россию к международным матчам во время войны.

Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, передает пресс-служба организации в YouTube. Он пошутил, что российскому футболу следует присоединиться к марсианской конфедерации.

"УЕФА никогда не вернет россию во время войны. Сегодня они будут просто докладывать УЕФА, как они будут переходить в азиатскую конфедерацию. Мы можем запретить подобные встречи. Я бы посоветовал им переходить сразу в марсианскую конфедерацию", — сказал Павелко.

Ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА не вернет российские клубы и сборные в международные турниры. К слову, представители Российского футбольного союза (РФС) действительно встретились с представителями УЕФА во вторник, 24 января, однако о снятии санкций речи не шло.

Полное видео пресс-конференции Павелко с украинскими журналистами

Напомним, Союз уже подыскивает новое место для проведения Суперкубка УЕФА-2023, который должен был состояться в Казани.

Ранее российские чиновники не рискнули перемещать свой футбол в Азию. Решение о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) примут в марте 2023 года.