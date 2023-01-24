В УЄФА замислилися над зняттям санкцій із росії

В організації навіть вважають росіян членами європейської футбольної сім’ї

На тлі відсторонення всіх російських команд від міжнародних змагань відбулася зустріч між Союзом Європейських Футбольних Асоціацій (УЄФА) та Російським Футбольним Союзом (РФС).

Керівництво європейського футболу запевнило російську делегацію, що вважає РФС членом сім’ї УЄФА. Про це "Чемпіонату" повідомило джерело, знайоме із ситуацією. Повернення рф на міжнародну сцену почнеться з юнацьких та жіночих команд.

"Керівництво УЄФА та РФС згодні із загальною позицією, що треба вирішувати питання поступового повернення російських команд у міжнародні змагання. Не виключено, що першими кроками буде повернення юнацьких та жіночих команд", — зазначило джерело.

Британські ЗМІ 24 січня повідомляли, що за підсумками зустрічі представників РФС та УЄФА міжнародний бан для команд із рф зберігається. Крім того, Казань втратила право на проведення Суперкубка УЄФА-2023. В УАФ запевнили, що росіян не допустять до змагань, допоки в Україні триває війна.

Раніше РФС намагалася шантажувати УЄФА переходом до Азійської конфедерації футболу (АФК), проте росіяни все ще хочуть залишитись у європейському футболі.