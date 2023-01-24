В Україні порадили рф переходити в марсіанську конфедерацію футболу

Російський футбол перебуває в ізоляції через агресію рф в Україні

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ніколи не допустить росію до міжнародних матчів під час війни.

Про це заявив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко, передає пресслужба організації в YouTube. Він пожартував, що російський футбол має приєднатися до марсіанської конфедерації.

"УЄФА ніколи не поверне росію під час війни. Сьогодні вони просто доповідатимуть УЄФА, як вони переходитимуть до азійської конфедерації. Ми можемо заборонити подібні зустрічі. Я б порадив їм переходити одразу до марсіанської конфедерації", — сказав Павелко.

Раніше британські ЗМІ повідомили, що УЄФА не поверне російські клуби та збірні до міжнародних турнірів. До речі, представники Російського футбольного союзу (РФС) справді зустрілися з представниками УЄФА у вівторок, 24 січня, проте про зняття санкцій мови не йшлося.

Повне відео прес-конференції Павелка з українськими журналістами

Нагадаємо, Союз вже підшукує нове місце для проведення Суперкубка УЄФА-2023, який мав відбутися у Казані.

Раніше російські чиновники не ризикнули перенести свій футбол до Азії. Рішення про перехід РФС до Азійської конфедерації футболу (АФК) ухвалять у березні 2023 року.