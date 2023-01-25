"росія — дружня, доброзичлива країна": колишній тренер "Динамо" вразив цинізмом

Футбольний фахівець не помічає великої війни, яку розв’язала його країна з Україною

Російський футбольний тренер Юрій Сьомін, який перемагав із київським "Динамо" у чемпіонаті України, цинічно заявив, що росія — дружня країна. 75-річний наставник, схоже, боїться усвідомити, що його батьківщина перетворилася на агресора та світового ізгоя, з яким навіть у футбол не хочуть грати.

Відповідний коментар Сьоміна доступний на Sports.ru. Як доказ дружелюбності рф Юрій навів у приклад чемпіонат світу-2018, що проходив у росії 5 років тому.

"росія – яка вона? Велика. Багата талановитими людьми у всіх професіях. Я вважаю, що у нас дружня країна, доброзичлива. Чемпіонат світу у 2018 році показав, як прості люди приймають гостей. Робоча країна. Люди люблять працювати. Країна зі своїми проблемами", — заявив Сьомін.

Раніше повідомлялося, що колишній гравець київського "Динамо" послав УЄФА на три літери через санкції проти російського футболу. Нагадаємо, в УЄФА не скасували міжнародний бан збірним та клубам з росії на зустрічі представників Союзу з чиновниками з Російського футбольного союзу (РФС). Проте росЗМІ повідомляють про потепління у відносинах росії та УЄФА.