"Чем быстрее будем наступать, тем быстрее с рф снимут санкции": советского чемпиона заподозрили в невменяемости

Бывший спортсмен удивил своим высказыванием даже россиян

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске россиян к международным соревнованиям под нейтральным флагом.

Соответствующее заявление Тихонова доступно на sport24.ru. Известный в прошлом биатлонист заявил, что с российских спортсменов снимут все санкции, если рф будет стремительно продвигаться на фронте.

"Вот это уже хорошо! У нас есть надежда на допуск наших спортсменов к международным соревнованиям. В зависимости от того, как будет продвигаться СВО (так называемая "спецоперация", — Ред.). Чем быстрее будем наступать, тем быстрее все решится.

Томас Бах начинает сдаваться. Он столько критики получил отовсюду.

Если бы мы были спонсорами МОК, нам было бы легче разговаривать. Там же американцы, и они правят балом", – сказал Тихонов.

В сети лишь посмеялись над словами 76-летнего Александра, а один из пользователей назвал его невменяемым.

Ранее Тихонов пригрозил Швеции войной из-за отказа местных спортсменов соревноваться с россиянами. Бывший биатлонист неоднократно оскорблял скандинавские нации.