"В Европе страдают без россиян": футболист из рф стал посмешищем в сети

Российский футболист лишь рассмешил пользователей сети

Футбольная Европа якобы страдает без клубов и сборных из рф, которые были отстранены от соревнований из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом в эфире программы "Все на Матч!" заявил российский футболист и тренер Игорь Семшов. Бывший игрок сборной рф считает, что россияне настолько хорошо играют в футбол, что в Европе страдают без их участия.

"Не хочется футбол смешивать с политикой, но сейчас такое время, что она мешает этому виду спорта и спортсменам, особенно нам.

Думаю, что в Европе тоже страдают, что у них нет наших команд, сборных и болельщиков. Мы умеем играть в футбол, мы умеем проводить большие турниры. И мы это доказывали. Мы на этих турнирах не являемся посторонними.

Если вернемся к лету, это будет великолепно", – сказал Семшов.

В сети лишь посмеялись над словами футболиста.

Ранее сообщалось, что Казань потеряла право на проведение Суперкубка УЕФА-2023. Тем не менее росСМИ заявляют о потеплении отношений между рф и УЕФА.

Напомним, бывший тренер киевского "Динамо" назвал россию дружелюбной страной.