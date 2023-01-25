Александр Зинченко - лучший в истории АПЛ! Уникальное достижение украинца
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Топ-10 футболистов, которые чаще всего побеждали в Премьер-лиге
Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко является футболистом, который чаще всех побеждал в истории английской Премьер-лиги. Зинченко также является одним из самых популярных спортсменов в Украине.
Как пишет "Чемпионат", команды украинца выигрывали в 82% матчей с его участием.
В исследовании учитывались игроки, которые провели не менее 50 матчей в АПЛ. Интересно, что 9 из 10 футболистов в рейтинге являются или являлись представителями "Манчестер Сити". К ним относится и Зинченко.
Топ-10 футболистов, которые чаще всех побеждали в АПЛ:
- Александр Зинченко ("Манчестер Сити"/"Арсенал") — 88 матчей, 82% побед
- Арьен Роббен ("Челси") — 67, 82%
- Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити") — 113, 81%
- Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"/"Арсенал") — 173, 77%
- Филип Фоден ("Манчестер Сити") — 115, 77%
- Эдерсон ("Манчестер Сити") — 202, 76%
- Бернарду Силва ("Манчестер Сити") — 185, 76%
- Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити") — 174, 76%
- Лерой Зане ("Манчестер Сити") — 90, 76%
- Рубен Диаш ("Манчестер Сити") — 74, 76%
Ранее мы писали, что Александр Зинченко входит в десятку самых дорогих левых защитников мира. Кстати, недавно Зинченко назвал лучшего футболиста в истории и выбор его не очевиден.