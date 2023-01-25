Александр Зинченко - лучший в истории АПЛ! Уникальное достижение украинца

Топ-10 футболистов, которые чаще всего побеждали в Премьер-лиге

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко является футболистом, который чаще всех побеждал в истории английской Премьер-лиги. Зинченко также является одним из самых популярных спортсменов в Украине.

Как пишет "Чемпионат", команды украинца выигрывали в 82% матчей с его участием.

В исследовании учитывались игроки, которые провели не менее 50 матчей в АПЛ. Интересно, что 9 из 10 футболистов в рейтинге являются или являлись представителями "Манчестер Сити". К ним относится и Зинченко.

Топ-10 футболистов, которые чаще всех побеждали в АПЛ:

Александр Зинченко ("Манчестер Сити"/"Арсенал") — 88 матчей, 82% побед Арьен Роббен ("Челси") — 67, 82% Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити") — 113, 81% Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"/"Арсенал") — 173, 77% Филип Фоден ("Манчестер Сити") — 115, 77% Эдерсон ("Манчестер Сити") — 202, 76% Бернарду Силва ("Манчестер Сити") — 185, 76% Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити") — 174, 76% Лерой Зане ("Манчестер Сити") — 90, 76% Рубен Диаш ("Манчестер Сити") — 74, 76%

Ранее мы писали, что Александр Зинченко входит в десятку самых дорогих левых защитников мира. Кстати, недавно Зинченко назвал лучшего футболиста в истории и выбор его не очевиден.