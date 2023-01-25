Олександр Зінченко – найкращий в історії АПЛ! Унікальне досягнення українця

Топ-10 футболістів, які найчастіше перемагали у Прем’єр-лізі

Український захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко є футболістом, який найчастіше перемагав в історії англійської Прем’єр-ліги. Зінченко також є одним із найпопулярніших спортсменів в Україні.

Як пише "Чемпіонат", команди українця вигравали у 82% матчів за його участю.

У дослідженні враховувалися гравці, які провели щонайменше 50 матчів в АПЛ. Цікаво, що 9 із 10 футболістів у рейтингу є чи були представниками "Манчестер Сіті". До них належить і Зінченко.

Топ-10 футболістів, які найчастіше перемагали в АПЛ:

Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"/"Арсенал") — 88 матчів, 82% перемог Арьєн Роббен ("Челсі") — 67, 82% Емерік Лапорт ("Манчестер Сіті") — 113, 81% Габріел Жезус ("Манчестер Сіті"/"Арсенал") — 173, 77% Філіп Фоден ("Манчестер Сіті") — 115, 77% Едерсон ("Манчестер Сіті") — 202, 76% Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті") — 185, 76% Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті") — 174, 76% Лерой Зане ("Манчестер Сіті") — 90, 76% Рубен Діаш ("Манчестер Сіті") — 74, 76%

Раніше ми писали, що Олександр Зінченко входить до десятки найдорожчих лівих захисників світу. До речі, нещодавно Зінченко назвав найкращого футболіста в історії і вибір його не очевидний.