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Олександр Зінченко – найкращий в історії АПЛ! Унікальне досягнення українця

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Автор
Олександр Зінченко – найкращий в історії АПЛ! Унікальне досягнення українця Новина оновлена 25 січня 2023, 18:51

Топ-10 футболістів, які найчастіше перемагали у Прем’єр-лізі

Український захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко є футболістом, який найчастіше перемагав в історії англійської Прем’єр-ліги. Зінченко також є одним із найпопулярніших спортсменів в Україні.

Як пише "Чемпіонат", команди українця вигравали у 82% матчів за його участю.

У дослідженні враховувалися гравці, які провели щонайменше 50 матчів в АПЛ. Цікаво, що 9 із 10 футболістів у рейтингу є чи були представниками "Манчестер Сіті". До них належить і Зінченко.

Топ-10 футболістів, які найчастіше перемагали в АПЛ:

  1. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"/"Арсенал") — 88 матчів, 82% перемог
  2. Арьєн Роббен ("Челсі") — 67, 82%
  3. Емерік Лапорт ("Манчестер Сіті") — 113, 81%
  4. Габріел Жезус ("Манчестер Сіті"/"Арсенал") — 173, 77%
  5. Філіп Фоден ("Манчестер Сіті") — 115, 77%
  6. Едерсон ("Манчестер Сіті") — 202, 76%
  7. Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті") — 185, 76%
  8. Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті") — 174, 76%
  9. Лерой Зане ("Манчестер Сіті") — 90, 76%
  10. Рубен Діаш ("Манчестер Сіті") — 74, 76%

Раніше ми писали, що Олександр Зінченко входить до десятки найдорожчих лівих захисників світу. До речі, нещодавно Зінченко назвав найкращого футболіста в історії і вибір його не очевидний.

Теги:
#Футбол #АПЛ #Чемпіонат Англії #Олександр Зінченко #Чемпіонат Англії з футболу #Рекорди АПЛ