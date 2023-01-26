"У Європі страждають без росіян": футболіст із рф став посміховиськом у мережі

Російський футболіст лише розсмішив користувачів мережі

Футбольна Європа нібито страждає без клубів і збірних з росії, які були усунуті від змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Про це в ефірі програми "Всі на Матч!" заявив російський футболіст і тренер Ігор Семшов. Колишній гравець збірної рф вважає, що росіяни настільки добре грають у футбол, що в Європі страждають без їхньої участі.

"Не хочеться футбол змішувати з політикою, але зараз такий час, що вона заважає цьому виду спорту і спортсменам, особливо нам.

Думаю, що в Європі теж страждають, що у них немає наших команд, збірних та вболівальників. Ми вміємо грати у футбол, ми вміємо проводити великі турніри. І ми це доводили. Ми на цих турнірах не сторонні.

Якщо повернемося до літа, це буде чудово", – сказав Семшов.

У мережі лише посміялися зі слів футболіста.

Раніше повідомлялося, що Казань втратила право на проведення Суперкубка УЄФА-2023. Проте росЗМІ заявляють про потепління відносин між росією та УЄФА.

Нагадаємо, колишній тренер київського "Динамо" назвав росію дружньою країною.