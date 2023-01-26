Такое не делали даже Месси с Роналду: футболистки "Барселоны" установили невероятный рекорд

Девушки выиграли 50 матчей подряд в чемпионате Испании

Женская "Барселона" стала первой командой за всю историю профессионального футбола, выигравшей 50 матчей подряд в национальных чемпионатах. Ранее мужская команда "Барселоны" выиграла Суперкубок Испании.

Как сообщает FCBarcelona.es, юбилейного рубежа каталонки достигли, обыграв команду "Леванте Лас-Планас" — 7:0.

Невероятная серия началась 6 июня 2021 года: с тех пор "сине-гранатовые" выиграли последние 5 игр чемпионата Испании-2020/21, все 30 игр сезона-2021/22 и уже одержали 15 побед в сезоне-2022/23. В этих матчах "Барса" забила 247 голов, пропустив лишь 19.

Предыдущий рекорд принадлежал женскому клубу "Олимпик Лион". С декабря 2011 по январь 2014 года восьмикратные победительницы женской Лиги чемпионов выиграли 46 матчей подряд во французской лиге.

Напомним, что в матче женских команд Кубка Португалии произошел уникальный случай. Суддя поединка показала первую в истории белую карточку.

Ранее мы писали о заседании Исполнительного комитета УЕФА, одним из решений которого стал перенос Суперкубка УЕФА-2023 из Казани в Афины.