Такого не робили навіть Мессі з Роналду: футболістки "Барселони" встановили неймовірний рекорд

Дівчата виграли 50 матчів поспіль у чемпіонаті Іспанії

Жіноча "Барселона" стала першою командою за всю історію професійного футболу, яка виграла 50 матчів поспіль у національних чемпіонатах. Раніше чоловіча команда "Барселони" виграла Суперкубок Іспанії.

Як повідомляє FCBarcelona.es, ювілейного рубежу каталонки досягли, обігравши команду "Леванте Лас-Планас" — 7:0.

Неймовірна серія розпочалася 6 червня 2021 року: з того часу "синьо-гранатові" виграли останні 5 ігор чемпіонату Іспанії-2020/21, усі 30 ігор сезону-2021/22 і вже здобули 15 перемог у сезоні-2022/23. У цих матчах "Барса" забила 247 голів, пропустивши лише 19 голів.

Попередній рекорд належав жіночому клубу "Олімпік Ліон". З грудня 2011 року по січень 2014 року восьмиразові переможниці жіночої Ліги чемпіонів виграли 46 матчів поспіль у французькій лізі.

Нагадаємо, що у матчі жіночих команд Кубка Португалії стався унікальний випадок. Суддя поєдинку показала першу в історії білу картку.

Раніше ми писали про засідання Виконавчого комітету УЄФА, одним із рішень якого стало перенесення Суперкубку УЄФА-2023 з Казані до Афін.