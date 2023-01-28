Радянський футболіст став посміховиськом у мережі, заявивши про фінансове процвітання росії

Радянський спортсмен вважає, що санкції тільки пішли на користь рф

Колишній воротар "Спартака" та збірної СРСР Анзор Кавазашвілі, розмірковуючи про товариський матч "Спартака", заявив, що санкції проти росії та російського футболу допомогли у розвитку рф.

Відповідна заява 82-річного Кавазашвілі доступна metaratings.ru. Він додав, що санкції допомогли росії розвиватися швидкими темпами в технічному, науковому, соціальному та спортивному напрямках.

"Так, у матчі проти "Ботєва" гольова атака "Спартака" пройшла майже тільки через наших російських хлопців. Чи підходять червоно-білі до того моменту, коли в команді відбудеться зміна покоління? Я про це думав, коли УЄФА лише наклали на нас санкції. Тоді вже стало з’являтися більше наших російських футболістів – і це тішить.

Ці санкції, як не дивно, допомогли нашому футболу. Іноземці хотіли нас занапастити, але в результаті тільки допомогли. Ми стали кращими не лише у фінансовому плані, а й у технічному, науковому, соціальному та спортивному. Ми стали розвиватися швидкими темпами, тож уперед, країно!" — сказав Анзор.

У мережі лише посміялися зі слів Кавазашвілі.

Раніше радянський біатлоніст Олександр Тихонов розсмішив мережу, заявивши, що успішне просування рф на фронті допоможе зняти з російських спортсменів санкції. Раніше він пригрозив війною шведам.