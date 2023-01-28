"Чим швидше наступатимемо, тим швидше з рф знімуть санкції": радянського чемпіона запідозрили в утраті здорового глузду

Колишній спортсмен здивував своїм висловом навіть росіян

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов прокоментував заяву глави Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха про можливий допуск росіян до міжнародних змагань під нейтральним прапором.

Відповідна заява Тихонова доступна на sport24.ru. Відомий у минулому біатлоніст заявив, що з російських спортсменів знімуть усі санкції, якщо рф стрімко просуватиметься на фронті.

"Ось це вже добре! У нас є надія на допуск наших спортсменів до міжнародних змагань. Залежно від того, як просуватиметься СВО (так звана "спецоперація", — Ред.). Чим швидше наступатимемо, тим швидше все вирішиться.

Томас Бах починає здаватись. Він стільки критики отримав звідусіль.

Якби ми були спонсорами МОК, нам легше було б розмовляти. Там же американці, і вони правлять балом", – сказав Тихонов.

У мережі лише посміялися зі слів 76-річного Олександра, а один із користувачів запідозрив, що той втрачає здоровий глузд.

Раніше Тихонов пригрозив Швеції війною через відмову місцевих спортсменів змагатися з росіянами. Колишній біатлоніст неодноразово ображав скандинавські нації.