Проігнорував слова Зеленського: Бах назвав війну в Україні конфліктом і чекає росіян на Олімпіаді

Глава МОК не боїться бойкоту Україною Олімпійських ігор

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах знову висловився за повернення російських спортсменів у світовий спорт. І це після того, як Зеленський запросив його до Бахмута, щоб подивитися на звірства окупантів.

"Відсторонення спортсменів на підставі їхнього паспорта не відповідає цінностям і місії Олімпійської хартії. Можливо, російські та білоруські спортсмени могли б змагатися під нейтральним прапором на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі", — заявив Бах в інтерв’ю Spiegel.

Чиновник також відповів на запитання щодо можливого бойкоту Україною Олімпіади у разі допуску росіян. Про це заявив голова НОК Вадим Гутцайт.

"Бойкот України також не відповідає нашій місії. Ми знаємо точку зору України, яка хоче ізолювати росію не лише як державу, а й хоче повністю ізолювати всіх росіян. Окремі спортсмени не повинні піддаватися дискримінації шляхом виключення, навіть якщо країни перебувають у конфліктному стані", — підсумував Бах.

Нагадаємо, після слів Баха, Олімпійська рада Азії запропонувала росії та білорусам брати участь в Азіатських іграх 2023 року.