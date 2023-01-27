Прапор атлетів росії заплямований кров'ю: Зеленський запросив главу МОК у Бахмут

Президент України обурений можливим допуском росіян на Олімпіаду-2024

Днями президент МОК Томас Бах дав російським спортсменам надію, що їх буде допущено до Олімпійських ігор 2024 в Парижі. В статусі нейтральних атлетів, але суті це не міняє — МОК готовий зняти санкції з росії.

На слова Баха уже відреагував президент НОК України Вадим Гутцайт, який пригрозив бойкотом Олімпіади.

Тепер по цій темі висловився президент України Володимир Зеленський.

"Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кровʼю.

Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника Міжнародного олімпійського комітету. Неодноразово з ним говорив і так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання.

Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим більше — у паризькій Олімпіаді.

Українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу нашого народу від російської агресії. Російські удари забрали життя сотень і сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом.

Запрошую пана Баха в Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Олімпійська рада Азії запропонувала росії та білорусі брати участь в Азіатських іграх 2023 року.