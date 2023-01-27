Флаг атлетов россии запятнан кровью: Зеленский пригласил главу МОК в Бахмут

Президент Украины возмущен возможным допуском россиян на Олимпиаду-2024

На днях президент МОК Томас Бах дал российским спортсменам надежду, что они будут допущены к Олимпийским играм 2024 года в Париже. В статусе нейтральных атлетов, но сути это не меняет – МОК готов снять санкции с россии.

На слова Баха уже отреагировал президент НОК Украины Вадим Гутцайт, пригрозивший бойкотом Олимпиады.

Теперь по этой теме высказался президент Украины Владимир Зеленский.

"Не бывает нейтральности, когда идет такая война. И мы знаем, как часто тирании пробуют использовать спорт ради своих идеологических интересов. Очевидно, что любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью.

Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего председателя Международного олимпийского комитета. Не раз с ним говорил и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования.

Мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, который просто неизбежен, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях. И тем более – в парижской Олимпиаде.

Украинские спортсмены вынуждены защищать жизнь своих близких и свободу нашего народа от российской агрессии. Российские удары унесли жизни сотен и сотен украинцев и украинок, которые могли обогатить мировой спорт своим талантом.

Приглашаю господина Баха в Бахмут, чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует", — заявил Зеленский.

Напомним, что Олимпийский совет Азии предложил россии и белорусам участвовать в Азиатских играх 2023 года.