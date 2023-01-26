В любимом виде спорта путина с распростертыми объятиями ждут возвращение россиян

Международное дзюдо приветствует возвращение представителей рф в мировую спортивную семью

В Международной федерации дзюдо (IJF) прокомментировали решение Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотреть возможность выступлений российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

Соответствующее заявление президента IJF Мариуса Визера доступно на официальном сайте Федерации. Спортивный функционер заявил о существовании "неоспоримых аргументов" для возвращения представителей стран-агрессоров в международную спортивную семью.

"Возвращение дзюдоистов из россии и беларуси к международным соревнованиям базируется на неоспоримых аргументах. Прежде всего одним из основных столпов Олимпийской хартии остается участие спортсменов без дискриминации, без исключений.

Кроме того, российские и белорусские дзюдоисты, независимо от их профессионального профиля, с начала вторжения и до сих пор, никогда не принимали участия в какой-либо военной деятельности и избегали участия в какой-либо политической или партийной пропаганде, поскольку они решили остаться в спорте и продолжают готовиться, ожидая момента, когда они смогут вернуться в соревнования", — заявил Визер.

Отметим, президент рф владимир путин очень любит дзюдо. После начала большой войны у него отобрали почетное звание в этом виде спорта.

Отметим, МОК предложил, чтобы россияне, не замешанные в поддержке полномасштабного вторжения рф в Украину, получили возможность выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом и без национальной символики. В рф в ответ лишь оскорбили представителей МОК, а украинская сторона пригрозила бойкотом. К слову, Финляндия бойкотирует ЧМ-2023 по боксу среди женщин из-за участия россиян в турнире.