Известного российского тренера настигла карма денацификации в Украине

Тренер по дзюдо отправился убивать украинцев, однако сам получил ранение

Заслуженный тренер россии по дзюдо Игорь Романов, который попал под частичную мобилизацию в рф, получил ранение на фронте.

Об этом сообщил подопечный Романова, олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян, передает Матч ТВ. По информации источника, 47-летний Игорь получил тяжелое осколочное ранение и сейчас находится в госпитале.

Директор краснодарской СШОР № 5 по борьбе, где работает Романов, Виталий Винник рассказал, что снаряд HIMARS ранил спину, грудь и шею тренера. Прилет случился в пгт Мирное Запорожской области.

"Когда началась мобилизация, он никуда не бегал, не стал как некоторые прятаться, ответственно к этому подошел и пошел выполнять свой долг. К сожалению, получилось так", — заявил Винник.

Подопечный Романова Арсен Галстян выиграл золотую медаль на ОИ в Лондоне

Напомним, многие российские спортсмены поддержали мобилизацию в рф. К примеру, чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев охотно пошел в военкомат и заявил, что готов получить "боевой опыт" в Украине. Кроме того, бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев поддержал частичную мобилизацию спортсменов.