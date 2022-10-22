Відомого російського тренера спіткала карма денацифікації в Україні

Тренер із дзюдо відправився вбивати українців, проте сам отримав поранення

Заслужений тренер росії з дзюдо Ігор Романов, який потрапив під часткову мобілізацію в росії, отримав поранення на фронті.

Про це повідомив підопічний Романова, олімпійський чемпіон з дзюдо Арсен Галстян, передає Матч ТВ. За інформацією джерела, 47-річний Ігор отримав важке осколкове поранення і зараз перебуває у шпиталі.

Директор краснодарської СШОР №5 з боротьби, де працює Романов, Віталій Винник розповів, що снаряд HIMARS поранив спину, груди та шию тренера. Приліт стався у смт Мирне Запорізької області.

"Коли почалася мобілізація, він нікуди не бігав, не став як деякі ховатися, відповідально до цього підійшов і пішов виконувати свій обов’язок. На жаль, вийшло так", — заявив Винник.

Підопічний Романова Арсен Галстян виграв золоту медаль на ОІ у Лондоні

Нагадаємо, багато російських спортсменів підтримали мобілізацію в рф. Наприклад, чемпіон AMC Fight Nights у середній вазі Володимир Мінєєв охоче пішов у військкомат і заявив, що готовий здобути "бойовий досвід" в Україні. Крім того, колишній чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі росіянин Денис Лебедєв підтримав часткову мобілізацію спортсменів.