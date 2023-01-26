У улюбленому виді спорту путіна з розкритими обіймами чекають на повернення росіян

Міжнародне дзюдо вітає повернення представників рф у світову спортивну сім’ю

У Міжнародній федерації дзюдо (IJF) прокоментували рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) розглянути можливість виступів російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях.

Відповідна заява президента IJF Маріуса Візера доступна на офіційному сайті Федерації. Спортивний функціонер заявив про існування "безперечних аргументів" для повернення представників країн-агресорів до міжнародної спортивної родини.

"Повернення дзюдоїстів з росії та Білорусі до міжнародних змагань базується на незаперечних аргументах. Насамперед одним з основних стовпів Олімпійської хартії залишається участь спортсменів без дискримінації, без винятків.

Крім того, російські та білоруські дзюдоїсти, незалежно від їхнього професійного профілю, з початку вторгнення і досі, ніколи не брали участі в будь-якій військовій діяльності й уникали участі в будь-якій політичній чи партійній пропаганді, оскільки вони вирішили залишитися у спорті і продовжують готуватися, чекаючи на момент, коли вони зможуть повернутися до змагань", — заявив Візер.

Зазначимо, президент росії володимир путін дуже любить дзюдо. Після початку великої війни у нього відібрали почесне звання у цьому виді спорту.

Зазначимо, МОК запропонував, щоб росіяни, не замішані на підтримці повномасштабного вторгнення рф в Україну, отримали можливість виступати на міжнародних змаганнях під нейтральним прапором і без національної символіки. У росії у відповідь лише образили представників МОК, а українська сторона пригрозила бойкотом. До речі, Фінляндія бойкотує ЧС-2023 з боксу серед жінок через участь росіян у турнірі.