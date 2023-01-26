Фінляндія не відправить збірну на чемпіонат світу через участь росіян

Цивілізовані країни не хочуть зустрічатись з агресором

У четвер, 26 січня, стало відомо, що федерація боксу Фінляндії (ФБФ) не відправить команду на чемпіонат світу серед жінок 2023 року через участь росіян у турнірі. Раніше про бойкот чоловічого ЧС з боксу оголосила національна команда України.

Про це повідомляє Ilta-Sanomat. Це рішення підтвердив виконавчий директор федерації боксу Фінляндії Марко Лайне.

Таким чином, жіноча збірна Фінляндії з боксу не поїде до Нью-Делі (Індія), де з 15 до 31 березня пройде чемпіонат світу-2023. Приводом для цього кроку з боку ФБФ стала ймовірна участь у турнірі національних команд росії та Білорусі.

До речі, Нью-Делі вже приймав ЧС з боксу у 2006 та 2018 роках.

Нагадаємо, ЧС з боксу проходять під егідою Міжнародної асоціації боксу (ІВА), якою керує росіянин Умар Кремльов. Наприкінці 2022 року ця організація дозволила змагатися на міжнародних стартах представникам країн-агресорів. Крім того, ІВА наклала санкції на збірну України та навіть заборонила використовувати назву "Україна". Це викликало хвилю критики в Європі.