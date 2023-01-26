Василь Ломаченко закрив сторінку в Instagram для українців

Боксера останнім часом сильно критикували за пропаганду російських попів

Сторінка колишнього чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка у Instagram недоступна на території України. Раніше Ломаченка внесли до реєстру зрадників України.

При переході за посиланням до Instagram відображається напис: "На жаль, ця сторінка недоступна".

Проте сторінка досі доступна на території Європи, а також росії, повідомляє "Трибуна".

На аккаунт Ломаченка в Instagram підписано понад 2,1 млн читачів. У боксера найбільше підписників серед українських спортсменів. Однак його останні пости викликали шквал критики.

Нагадаємо, що наприкінці грудня Ломаченко опублікував у соцмережах відео проповіді митрополита УПЦ МП Лонгіна, який каже, що Україна розпочала війну проти бога.

За це Сергій Стаховський порадив взяти Ломаченка "на підвал". А захисник "Азовсталі" запропонував обміняти Ломаченка на полонених солдатів. Він порівняв боксера із Медведчуком.

Хоча після початку повномасштабного вторгнення Василь Ломаченко записався до тероборони та був готовий зі зброєю захищати свою батьківщину.

Свій наступний бій Ломаченко має провести 20 травня у Нью-Йорку проти абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні.