Василий Ломаченко закрыл страницу в Instagram для украинцев

Боксера последнее время сильно критиковали за пропаганду российских попов

Страница бывшего чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко в Instagram недоступна на территории Украины. Ранее Ломаченко внесли в реестр предателей Украины.

При переходе по ссылке в Instagram отображается надпись: "К сожалению, эта страница недоступна".

Однако, страница до сих пор доступна на территории Европы, а также россии, сообщает "Трибуна".

На аккаунт Ломаченко в Instagram подписано более 2,1 млн читателей. У боксера больше всего подписчиков среди украинских спортсменов. Однако его последние посты вызывали шквал критики.

Напомним, что в конце декабря Ломаченко опубликовал в соцсетях видео проповеди митрополита УПЦ МП Лонгина, который говорит, что Украина начала войну против бога.

За этого Сергей Стаховский посоветовал взять Ломаченко "на подвал". А защитник "Азовстали" предложил обменять Ломаченко на пленных солдат. Он сравнил боксера с Медведчуком.

Хотя после начала полномасштабного вторжения Василий Ломаченко записался в тероборону и был готов с оружием защищать свою родину.

Свой следующий бой Ломаченко должен провести 20 мая в Нью-Йорке против абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни.