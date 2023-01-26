Финляндия не отправит сборную на чемпионат мира из-за участия россиян

Цивилизованные страны не хотят встречаться с агрессором

В четверг, 26 января, стало известно, что федерация бокса Финляндии (ФБФ) не отправит команду на чемпионат мира среди женщин в 2023 году из-за участия россиян в турнире. Ранее о бойкоте мужского ЧМ по боксу объявила национальная команда Украины.

Об этом сообщает Ilta-Sanomat. Данное решение подтвердил исполнительный директор федерации бокса Финляндии Марко Лайне.

Таким образом, женская сборная Финляндии по боксу не поедет в Нью-Дели (Индия), где с 15 по 31 марта пройдет чемпионат мира-2023. Поводом для этого шага со стороны ФБФ стало вероятное участие в турнире национальных команд россии и Беларуси.

К слову, Нью-Дели уже принимал ЧМ по боксу в 2006 и 2018 годах.

Напомним, ЧМ по боксу проходят под эгидой Международной ассоциации бокса (ІВА), которой управляет россиянин Умар Кремлев. В конце 2022 года эта организация разрешила соревноваться на международных стартах представителям стран-агрессоров. Кроме того, ІВА наложила санкции на сборную Украины и даже запретила использовать название "Украина". Это вызвало волну критики в Европе.