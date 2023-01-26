У росії пишаються спортсменами, які вбивають українців: Беленюк обурений позицією МОК

Олімпійський чемпіон та народний депутат проти потурань для атлетів із країни-агресора

Хвиля обурення котитися Україною після рішення МОК допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Наприклад, президент НОК Вадим Гутцайт пригрозив бойкотувати Олімпійські ігри. А чемпіонка Атланти-1996 Лілія Подкопаєва написала відкритий лист на адресу МОК.

Висловив свою позицію і олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк.

"У той час, як українців атакують ракетами та дронами-камікадзе, МОК активно шукає шлях для повернення росіян та білорусів у міжнародні змагання.

Ми всі чудово бачимо або активну підтримку, або переважно мовчання спортсменів, тренерів та функціонерів росії, що в свою чергу потурає агресії, і як росія використовує спорт у пропагандистських цілях.

Таке рішення ясно показало, які цінності сповідує МОК. Це дуже "зручна позиція": запропонувати спортсменам росії та білорусі підписати папірці, що вони начебто підтримують становище Олімпійської хартії, що вони проти війни, і в обмін на це будуть допущені до Олімпіади в Парижі. У той час, коли глава російського НОК розповідає, як він пишається спортсменами, які беруть участь у так званій "СВО", — написав Беленюк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що Олімпійська рада Азії запропонувала росії та білорусі брати участь в Азіатських іграх 2023 року.