Рус

Прорив блокади: росію та білорусь покликали на Азіатські ігри

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зірки російського спорту мають військові звання, але МОК це не бентежить Новина оновлена 26 січня 2023, 12:39
Зірки російського спорту мають військові звання, але МОК це не бентежить. Фото Колаж "Телеграфу"

Спортсмени можуть виступити там у нейтральному статусі

Міжнародний олімпійський комітет готовий дозволити російським та білоруським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях. За цю заяву одразу ж ухопилися в Азії та запросили на свої змагання атлетів із країн-агресорів.

Олімпійська рада Азії (ОСА) запропонувала росії та білорусі брати участь в Азіатських іграх.

"Ми підтримуємо МОК у солідарності з Україною, санкціях проти росії та білорусі та статусі спортсменів із цих країн.

Олімпійська рада Азії вірить у об’єднувальну силу спорту та в те, що всі спортсмени – незалежно від їхньої національності чи паспорта – повинні мати можливість виступати на спортивних змаганнях.

ОСА запропонував російським та білоруським спортсменам, які відповідають вимогам, можливість брати участь у змаганнях в Азії, включаючи Азіатські ігри.

ОСА залишається в режимі очікування, поки Міжнародний олімпійський комітет разом із міжнародними федераціями продовжує вивчати шляхи для повернення російських та білоруських атлетів до участі у змаганнях за дотримання суворих умов", – йдеться у заяві азіатської організації.

Щодо вимог до спортсменів, то їх озвучив МОК:

"Участь у змаганнях зможуть взяти лише ті спортсмени, які повністю дотримуються олімпійської хартії: не виступали проти миротворчої місії МОК і не виступали з активною підтримкою бойових дій, а також дотримуються правил Всесвітнього антидопінгового кодексу. Згідно з цією умовою, всі спортсмени повинні пройти індивідуальну перевірку".

Наступні Азіатські ігри відбудуться з 23 вересня по 8 жовтня у китайському Ханчжоу.

Хоч як би не було смішно, але це вигідно спортсменам двох країн, особливо білорусам. Адже в Азії конкуренція значно нижча, ніж у Європі, а отже, можна завоювати більше ліцензій на Олімпіаду-2024.

Нагадаємо, у росії наполягають, що спортсмени ні в чому не винні, а тому їх потрібно допустити до міжнародних змагань.

Теги:
#Олімпійські ігри #МОК #Російські спортсмени