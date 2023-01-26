Прорив блокади: росію та білорусь покликали на Азіатські ігри

Спортсмени можуть виступити там у нейтральному статусі

Міжнародний олімпійський комітет готовий дозволити російським та білоруським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях. За цю заяву одразу ж ухопилися в Азії та запросили на свої змагання атлетів із країн-агресорів.

Олімпійська рада Азії (ОСА) запропонувала росії та білорусі брати участь в Азіатських іграх.

"Ми підтримуємо МОК у солідарності з Україною, санкціях проти росії та білорусі та статусі спортсменів із цих країн.

Олімпійська рада Азії вірить у об’єднувальну силу спорту та в те, що всі спортсмени – незалежно від їхньої національності чи паспорта – повинні мати можливість виступати на спортивних змаганнях.

ОСА запропонував російським та білоруським спортсменам, які відповідають вимогам, можливість брати участь у змаганнях в Азії, включаючи Азіатські ігри.

ОСА залишається в режимі очікування, поки Міжнародний олімпійський комітет разом із міжнародними федераціями продовжує вивчати шляхи для повернення російських та білоруських атлетів до участі у змаганнях за дотримання суворих умов", – йдеться у заяві азіатської організації.

Щодо вимог до спортсменів, то їх озвучив МОК:

"Участь у змаганнях зможуть взяти лише ті спортсмени, які повністю дотримуються олімпійської хартії: не виступали проти миротворчої місії МОК і не виступали з активною підтримкою бойових дій, а також дотримуються правил Всесвітнього антидопінгового кодексу. Згідно з цією умовою, всі спортсмени повинні пройти індивідуальну перевірку".

Наступні Азіатські ігри відбудуться з 23 вересня по 8 жовтня у китайському Ханчжоу.

Хоч як би не було смішно, але це вигідно спортсменам двох країн, особливо білорусам. Адже в Азії конкуренція значно нижча, ніж у Європі, а отже, можна завоювати більше ліцензій на Олімпіаду-2024.

Нагадаємо, у росії наполягають, що спортсмени ні в чому не винні, а тому їх потрібно допустити до міжнародних змагань.