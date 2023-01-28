Проигнорировал слова Зеленского: Бах назвал войну в Украине конфликтом и ждет россиян на Олимпиаде

Глава МОК не боится бойкота Украиной Олимпийских игр

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах снова высказался за возвращение российских спортсменов в мировой спорт. И это после того, как Зеленский пригласил его в Бахмут, чтобы посмотреть на зверства оккупантов.

"Отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже", — заявил Бах в интервью Spiegel.

Чиновник также ответил на вопрос о возможном бойкоте Украиной Олимпиады в случае допуска россиян. Об этом заявлял глава НОК Вадим Гутцайт.

"Бойкот Украины также не соответствует нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет изолировать россию не только как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян. Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии", — подытожил Бах.

Напомним, после слов Баха, Олимпийский совет Азии предложил россии и белорусам участвовать в Азиатских играх 2023 года.