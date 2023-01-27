Українська біатлоністка Меркушина здобула "золото" на чемпіонаті Європи

Українка випередила найближчу суперницю менш ніж на одну секунду

У п’ятницю, 27 січня, українська біатлоністка Анастасія Меркушина здобула перемогу у спринті та принесла Україні першу золоту, а загалом третю медаль чемпіонату Європи у швейцарському Ленцерхайді. Раніше медаль на ЧЄ-2023 у скарбничку нашої збірної поклала Юлія Джима, яка стала другою в індивідуальній гонці.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України у Facebook. Примітно, що відрив від другого місця становить лише 0,5 секунди. "Срібло" виборола шведка Тільда Йохансон, а "бронзу" виграла Ванесса Хінц з Німеччини.

Результати жіночого спринту на ЧЄ-2023 у Швейцарії:

1. Анастасія Меркушина (Україна) – 23.14,5 (0+0)

2. Тільда Йохансон (Швеція) – 0,5 (1+0)

3. Ванесса Хінц (Німеччина) – 1,8 (0+0)

22. Анна Кривонос (Україна) – 1.26,0 (0+1)

39. Юлія Джима (Україна) – 1.58,7 (1+2)

52. Любов Кип’яченкова (Україна) – 2.11,5 (2+1)

55. Олена Білосюк (Україна) – 2.14,8 (1+2)

"Це нагорода для моєї країни. Я горда, що сьогодні лунатиме наш гімн і підійматиметься синьо-жовтий прапор. Сподіваюся, що у ці важкі для українського народу часи я змогла подарувати співвітчизникам краплинку радості", — заявила Меркушина після перемоги.

Нагадаємо, Антон Дудченко фінішував другим на чемпіонаті Європи в індивідуальній гонці.

Раніше повідомлялося, що українська біатлоністка Олександра Меркушина виграла другу медаль на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.