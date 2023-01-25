Потужний старт України! Юлія Джима виграла "бронзу" чемпіонату Європи

Наша біатлоністка стала третьою в індивідуальній гонці

Першого дня чемпіонату Європи з біатлону збірна України поклала у свою скарбничку медаль. Бронзову нагороду виграла лідерка нашої команди Юлія Джима.

Спортсменки змагалися в індивідуальних перегонах. Це коли за кожну помилку біатлоніст отримує додаткову хвилину до свого залікового часу.

У Джими з 20 пострілів лише одна куля не влучила в ціль. Хороша стрільба та швидкий хід допомогли нашій спортсменці виграти нагороду.

Результати індивідуальних перегонів:

Мікела Каррара (Італія) — 44.14,7 (0+0+1+0) Ліза Марія Шпарк (Німеччина) — +47,7 (0+0+0+0) Юлія Джима (Україна) — +53,2 (0+1+0+0)

Раніше ми писали, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові. Її обстріляли російські окупанти. Нагадаємо також, що український біатлоніст відмовився від "броні" та подався служити в армію.

Раніше ми писали, що колишній біатлоністці збірної України дали посвідку на проживання в Росії. Нагадаємо, як на пост росіянки у соцмережах відреагувала Ольга Абрамова, яка десять років виступала за збірну України. "Мене захоплюють добровольці", — написала у коментарях Абрамова.