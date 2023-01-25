Потужний старт України! Юлія Джима виграла "бронзу" чемпіонату Європи
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Наша біатлоністка стала третьою в індивідуальній гонці
Першого дня чемпіонату Європи з біатлону збірна України поклала у свою скарбничку медаль. Бронзову нагороду виграла лідерка нашої команди Юлія Джима.
Спортсменки змагалися в індивідуальних перегонах. Це коли за кожну помилку біатлоніст отримує додаткову хвилину до свого залікового часу.
У Джими з 20 пострілів лише одна куля не влучила в ціль. Хороша стрільба та швидкий хід допомогли нашій спортсменці виграти нагороду.
Результати індивідуальних перегонів:
- Мікела Каррара (Італія) — 44.14,7 (0+0+1+0)
- Ліза Марія Шпарк (Німеччина) — +47,7 (0+0+0+0)
- Юлія Джима (Україна) — +53,2 (0+1+0+0)
Раніше ми писали, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові. Її обстріляли російські окупанти. Нагадаємо також, що український біатлоніст відмовився від "броні" та подався служити в армію.
Раніше ми писали, що колишній біатлоністці збірної України дали посвідку на проживання в Росії. Нагадаємо, як на пост росіянки у соцмережах відреагувала Ольга Абрамова, яка десять років виступала за збірну України. "Мене захоплюють добровольці", — написала у коментарях Абрамова.