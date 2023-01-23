Чемпіонат Європи з біатлону: розклад та результати

На континентальну першість Україна поїхала найсильнішим складом

У швейцарському Ленцерхайді з 25 по 29 січня пройде чемпіонат Європи з біатлону. Змагання не є найпрестижнішими у біатлонному сезоні, але гарна репетиція перед чемпіонатом світу, який розпочнеться 8 лютого.

Раніше ми писали, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові. Її обстріляли російські окупанти.

Розклад чемпіонату Європи

Середа, 25 січня

11.15. Індивідуальні перегони, жінки

15:00. Індивідуальні перегони, чоловіки

П’ятниця, 27 січня

11.30. Спринт, жінки

15:00. Спринт, чоловіки

Субота, 28 січня

11.30. Гонка переслідування, жінки

14.30. Гонка переслідування, чоловіки

Неділя, 29 січня

11.30. Змішана естафета

14.30. Одиночна змішана естафета

На чемпіонат Європи Україна відправить свій найсильніший склад.

Жінки: Олена Білосюк, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ганна Кривонос, Дар’я Блашко, Любов Кип’яченкова.

Чоловіки: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Денис Насико, Артем Тищенко.

Нагадаємо, що український біатлоніст відмовився від "броні" і пішов служити в армію.