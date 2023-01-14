Він заснув у тиші та спокої: помер перший олімпійський чемпіон з біатлону

Клас Лестандер перемагав на Олімпіаді-1960

Шведський біатлоніст Клас Лестандер помер у віці 91 року. Він став першим спортсменом, який виграв олімпійське "золото" у біатлоні. Раніше померла олімпійська чемпіонка з гандболу із Запоріжжя.

"У тата були проблеми зі здоров’ям через вік. Він заснув у тиші та спокої. Це відчувається як гідне та красиве закінчення життя", — цитує сина біатлоніста шведське видання Aftonbladet.

Клас Лестандер завоював "золото" в індивідуальній гонці на Олімпіаді-1960 у Скво-Веллі, коли біатлон був уперше включений до програми Ігор.

До 2010 року він був єдиним шведським біатлоністом, якому вдалося посісти перше місце на Іграх у чоловічих змаганнях. На Олімпіаді у Ванкувері швед Бьорн Феррі переміг у гонці переслідування.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти знищили зброю української біатлоністки. Вони обстріляли базу, де ховалась у підвалі спортсменка.

Ми також писали, що український біатлоніст пішов служити у ЗСУ, хоча він мав броню від армії. Нагадаємо, у Німеччині пояснили, чому росіянам не місце у біатлоні.