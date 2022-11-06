Олімпійська чемпіонка з Німеччини зрозуміло пояснила, чому росіянам не місце у спорті

Спортсменка підтримує міжнародну ізоляцію рф у спорті

Усунення російських і білоруських біатлоністів не повинно припинятися, поки росія продовжує свою військову агресію в Україні.

Такою думкою поділилася олімпійська чемпіонка з біатлону (індивідуальна гонка) з Німеччини Деніз Германн, передає eurosport.de. Вона зазначила, що біатлоністи цих країн сильні, проте через дії російської влади вона підтримує рішення про їх усунення.

"Наприкінці минулого сезону ми не думали, що вони, як і раніше, будуть відсторонені. Як спортсмен ти хочеш змагатися з найкращими, а збірні росії та Білорусі входять до їх числа, особливо в біатлоні. Але поки що йде війна, і основні погляди на поважне ставлення до людей не збігаються, це просто неможливо.

Звісно, не всі спортсмени з цих країн підтримують війну, але я вважаю, що рішення (про усунення), безумовно, правильне, тому що обставини не змінилися”, – заявила Герман у підкасті Sportschau.

Раніше збірна росії з біатлону, яка не має права виступати на міжнародних турнірах, представила нову форму. Дуже символічно, що на новому екіпіруванні росіян "руки по лікоть у крові".

Нагадаємо, радянський біатлоніст-чемпіон пригрозив скандинавській країні війною.