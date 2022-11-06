Олимпийская чемпионка из Германии доходчиво объяснила, почему россиянам не место в спорте

Спортсменка поддерживает международную изоляцию рф в спорте

Отстранение российских и белорусских биатлонистов не должно прекращаться, пока рф продолжает свою военную агрессию в Украине.

Таким мнением поделилась олимпийская чемпионка по биатлону (индивидуальная гонка) из Германии Дениз Херманн, передает eurosport.de. Она отметила, что биатлонисты их этих стран сильны, однако из-за действий российских властей она поддерживает решение об их отстранении.

"В конце прошлого сезона мы не думали, что они по-прежнему будут отстранены. Как спортсмен ты хочешь соревноваться с лучшими, а сборные россии и Беларуси входят в их число, особенно в биатлоне. Но пока идет война, и основные взгляды на уважительное отношение к людям не совпадают, это просто невозможно.

Конечно, не все спортсмены из этих стран поддерживают войну, но я считаю, что решение (об отстранении), безусловно, правильное, потому что обстоятельства не изменились", – заявила Херманн в подкасте Sportschau.

Ранее сборная россии по биатлону, которая не имеет права выступать на международных турнирах, представила новую форму. Весьма символично, что на новой экипировке россиян "руки по локоть в крови".

Напомним, советский биатлонист-чемпион пригрозил скандинавской стране войной.