В Україні померла олімпійська чемпіонка: вона була зіркою у Запоріжжі

Гандболістка Валентина Лутаєва грала за місцеві клуби ЗІІ та "Мотор"

Олімпійська спільнота України зазнала важкої втрати. На 66-му році життя померла гандболістка, олімпійська чемпіонка Валентина Лутаєва. Раніше у Дніпрі помер олімпійський чемпіон з важкої атлетики.

Валентина Лутаєва (у дівоцтві Берзіна) народилася у Запоріжжі, виступала за місцеві клуби ЗІІ (1973–1984) та "Мотор" (1986–1989). Валентина була зіркою місцевого гандболу, адже пробитися до збірної СРСР, складеної майже повністю з гравців до київського "Спартака", було дуже складно.

Але Лутаєва у складі жіночої збірної СРСР із гандболу не лише здобула "золото" Олімпійських ігор-1980. У фінальному турнірі вона захищала ворота команди у всіх п’яти матчах.

Після закінчення своєї спортивної кар’єри працювала тренером-викладачем та інструктором-методистом у закладах фізичної культури та спорту регіону, повідомляє НОК України.

Нагадаємо, що дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на байдарках та каное Юрій Чебан пожертвував власними нагородами, щоб допомогти Збройним Силам України.

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