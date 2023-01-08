"Росіяни не повинні виступати": шведський біатлоніст поставив росію на місце

Ніхто не вітає повернення російських біатлоністів на міжнародну арену

Поки весь світ сміється з російського біатлону без стрільби, представники цього виду спорту проти повернення рф на міжнародну арену.

Відповідну заяву зробив шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон, повідомляє expressen.se. Спортсмен виступає категорично проти повернення російських біатлоністів у міжнародну сім’ю, адже росія все ще веде агресивну війну в Україні. Крім того, швед зазначив, що більшість біатлоністів дотримуються його поглядів. При цьому Самуельсон заявляє, що президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах надто лояльно ставиться до атлетів із росії.

З огляду на нинішню ситуацію, для мене очевидно, що росіяни та білоруси не повинні виступати. І ми не знаємо, як довго триватимуть бойові дії. Якщо вони триватимуть 10-15 років, то рано чи пізно нам доведеться подумати про те, як ми можемо підготуватися до їхнього повернення в майбутньому.

Але я думаю, що зараз ще зарано вести цю дискусію. Ми бачимо жорсткі санкції в інших областях, і тоді зрозуміло, що спорт теж повинен взяти на себе відповідальність.

Я відчуваю, що серед біатлоністів є дуже широка підтримка погляду, що росія поки що не повинна повертатися. Ми обговорили це в комітеті спортсменів, і ніхто не вітає їхнє повернення», — заявив Самуельссон.

Раніше повідомлялося, що чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону у складі збірної СРСР Олександр Тихонов спробував заткнути рота шведським лижницям. Раніше Тихонов заявив, що європейці приповзуть до росії на колінах.