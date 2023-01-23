Чемпионат Европы по биатлону: расписание и результаты

На континентальное первенство Украина поехала сильнейшим составом

В швейцарском Ленцерхайде с 25 по 29 января пройдет чемпионат Европы по биатлону. Соревнование не самое престижное в биатлонном сезоне, но хорошая репетиция перед чемпионатом мира, который начнется 8 февраля.

Ранее мы писали, что оружие украинской биатлонистки сгорело на базе в Чернигове. Ее обстреляли российские оккупанты.

Расписание чемпионата Европы

Среда, 25 января

11.15. Индивидуальная гонка, женщины

15.00. Индивидуальная гонка, мужчины

Пятница, 27 января

11.30. Спринт, женщины

15.00. Спринт, мужчины

Суббота, 28 января

11.30. Гонка преследования, женщины

14.30. Гонка преследования, мужчины

Воскресенье, 29 января

11.30. Смешанная эстафета

14.30. Одиночная смешанная эстафета

На чемпионат Европы Украина отправит свой сильнейший состав.

Женщины: Елена Билосюк, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Дарья Блашко, Любовь Кипяченкова.

Мужчины: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Денис Насыко, Артем Тищенко.

Напомним, что украинский биатлонист отказался от "брони" и отправился служить в армию.