Зазнав поранення, але повернувся на фронт: на війні загинув український плавець-рекордсмен

Спортсмен пішов захищати батьківщину за власним бажанням

На війні загинув головний тренер київської команди Mafia Swim Team, ультраплавець, чемпіон, рекордсмен Михайло Кобижча. Раніше український спортсмен Андрій Козак Косяк віддав життя, захищаючи Бахмут.

Про смерть героя повідомляє сайт "Ангели спорту". Родом спортсмен був із Курахового (Донецька область).

У шкільні роки Михайло професійно займався плаванням, був кандидатом у майстри спорту. Після 11 класу наступні 8 років займався сучасним п’ятиборством, став майстром спорту у цьому виді. Останні три роки Кобижча займався плаванням на відкритій воді на довгі дистанції. Він є переможцем першого пентамарафону на 50 км від Вознесенська до Нової Одеси річкою Південний Буг з результатом: 14:24:14, а також золотим медалістом запливу на 33 км з результатом: 7 годин 28 хвилин.

Михайло пішов боронити країну за власним бажанням. Влітку плавець зазнав поранення, проте після лікування повернувся на фронт. У грудні йому виповнилося 37 років.

Раніше повідомлялося, що в боях під Бахмутом загинув майстер спорту України з фрі-файту Андрій Храпанов. На цьому напрямі російські окупанти вбили активіста Революції Гідності Олега Юрченка.